Журналист Боуз прокомментировал эмоции переводчиков после выступления Зеленского

Москва17 апр Вести.Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что переводчики-синхронисты не смогли сдержать эмоций после выступления главы киевского режима Владимира Зеленского на совместной с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном пресс-конференции.

По словам журналиста, переводчики забыли выключить микрофоны после завершения выступления Зеленского и использовали обсценную лексику на украинском языке, выражая отношение к услышанному.

Киевский нищий и криминальный авторитет появился в Нидерландах. Но его переводчики забыли выключить микрофоны – они случайно выразили свои чувства по поводу его гневной тирады написал Боуз в соцсети X

Практически сразу после окончания прямого эфира на официальном YouTube-канала офиса Зеленского видео было снято. Позже вместо него выложили отредактированную версию ролика, которая обрывается непосредственно перед эмоциональным высказыванием украинского переводчика.

В ходе пресс-конференции Зеленский и Йеттен объявили о решении наладить совместное производство беспилотных летательных аппаратов Украины и Нидерландов.