Офис Зеленского удалил ролик с пресс-конференции, где переводчик выругался

Москва16 апр Вести.Офис Зеленского удалил со своего официального YouTube-канала запись совместной пресс-конференции президента Украины и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена после того, как в эфире прозвучала нецензурная фраза переводчика-синхрониста.

Инцидент 16 апреля по завершении мероприятия. Переводчик, работавший на трансляции, выругался матом, что попало в опубликованную запись.

Практически сразу после окончания прямого эфира видео было снято с канала офиса Зеленского. Позже вместо него выложили отредактированную версию ролика, которая обрывается непосредственно перед эмоциональным высказыванием украинского переводчика.