Дмитриев: переписка Ермака с гадалкой поразила даже проукраинских журналистов

Москва14 мая Вести.Собранные следствием материалы по делу бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака шокировали даже журналистов, последовательно поддерживавших Киев. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Ярослава Трофимова о том, что украинцы были поражены, когда в суде зачитали фрагменты переписки Ермака и гадалки Вероники Аникиевич.

Даже неизменно проукраинские журналисты шокированы дикими разоблачениями, задокументированными в деле о коррупции ближайшего союзника Зеленского - главы его администрации Ермака написал Дмитриев

Между тем британская газета The Telegraph сообщила, что обвинения, выдвинутые в отношении Ермака, нанесли мощный удар по главе киевского режима. В издании подчеркнули, что скандал может ослабить позиции Зеленского в сложный для Украины период.