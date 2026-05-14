Москва14 маяВести.Собранные следствием материалы по делу бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака шокировали даже журналистов, последовательно поддерживавших Киев. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Ярослава Трофимова о том, что украинцы были поражены, когда в суде зачитали фрагменты переписки Ермака и гадалки Вероники Аникиевич.
Даже неизменно проукраинские журналисты шокированы дикими разоблачениями, задокументированными в деле о коррупции ближайшего союзника Зеленского - главы его администрации Ермаканаписал Дмитриев
Между тем британская газета The Telegraph сообщила, что обвинения, выдвинутые в отношении Ермака, нанесли мощный удар по главе киевского режима. В издании подчеркнули, что скандал может ослабить позиции Зеленского в сложный для Украины период.