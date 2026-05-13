Дмитриев предложил Киеву нанять "мирную гадалку"

Москва13 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку".

Дмитриев прокомментировал сообщения о переписке бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по вопросам назначения на должности. По данным украинского издания "Громадське", Ермак отправлял ей даты рождения кандидатов для получения консультаций.

Комментируя эти сообщения, Дмитриев иронично предложил Киеву "нанять мирную гадалку".

Может, им следует просто нанять мирную "гадалку"? Мир – это магия написал Дмитриев в соцсети Х

Ермаку 11 мая было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Суд наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает в украинской столице, предположил, что официально предъявленное Ермаку обвинение можно считать началом политической кампании непосредственно против Владимира Зеленского.