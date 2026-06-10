Дмитриев раскрыл, что является ключом к восстановлению отношений России и США Дмитриев: ключ к восстановлению отношений России и США — гражданская дипломатия

Москва10 июн Вести.Ключом к восстановлению отношений между Россией и США является гражданская дипломатия. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс 10 июня сообщила, что вместе со своей семьей намерена подать документы на долгосрочную российскую визу, чтобы как минимум два раза в год приезжать в РФ.

Дмитриев прокомментировал пост Оуэнс в социальной сети X.

Россия будет рада чаще видеть Кэндис, Джорджа, их семью и друзей. Гражданская дипломатия является ключом к восстановлению американо-российских отношений, разрушенных [бывшим президентом США Джо] Байденом, глубинным государством и СМИ написал Дмитриев

Он отметил, что российская сторона ожидает "возможности приветствовать делегацию молодых католиков", поскольку, как добавил Дмитриев, "религиозные обмены также имеют важное значение".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии телеканалу NBC на полях ПМЭФ заявил, что Москва никогда не поворачивалась спиной к Вашингтону, она готова и открыта к новым отношениям. Дальнейшее развитие ситуации, как добавил Новак, зависит от США.