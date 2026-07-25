Мирошник: ответ Зеленского про кокаин расставил все точки над "i" Мирошник прокомментировал "непревзойденное откровение" Зеленского о наркотиках

Москва25 июл Вести.Реакция главы киевского режима Владимира Зеленского на вопрос о том, принимал ли он кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, окончательно все прояснила. Об этом с иронией заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Заявление Зеленского по этому поводу он охарактеризовал как "непревзойденное откровение".

Непревзойденное откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над "i"! отметил дипломат в своем Telegram-канале

Ранее Зеленский дал интервью американскому блогеру Лоре Лумер. В ходе разговора она попросила главу киевского режима пояснить предположения, что, возможно, он употреблял кокаин вместе с Макроном. После вопроса про наркотики Зеленский рассмеялся и начал все отрицать, сказав "конечно нет". Затем он поспешно сменил тему беседы.

В мае бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с журналистом Такером Карлсоном рассказала, что перед интервью глава киевского режима всегда уходил на 15 минут в ванную комнату, а возвращался оттуда "другим человеком" - энергичным, активным. По ее словам, она лично никогда не видела, чтобы Зеленский употреблял наркотики, но многие люди говорили ей об этом.