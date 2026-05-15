"Нет дыма без огня": Фицо ответил на слухи о наркозависимости Зеленского

Москва15 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал исключать того, что Владимир Зеленский страдает наркотической зависимостью. Об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной годовщине покушения на него.

Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип: дыма без огня не бывает сказал политик

Фицо также отметил, что у Словакии нет причин не комментировать эти слухи о главе киевского режима, поскольку они опубликованы в открытом медиапространстве.

Ранее о пристрастии Зеленского к запрещенным веществам говорила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. В разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном она рассказала, что перед интервью глава режима всегда уходил в уборную, а возвращался оттуда "другим человеком".