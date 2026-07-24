Зеленский утверждает, что не употреблял наркотики с Макроном

Зеленский заявил, что не употреблял кокаин с Макроном Зеленский утверждает, что не употреблял наркотики с Макроном

Москва24 июл Вести.Владимир Зеленский объяснил, что не употреблял кокаин с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский дал интервью американскому блогеру Лоре Лумер. Он ответил на просьбу пояснить предположения, что, возможно, он употреблял кокаин с Макроном.

После вопроса Лумер о кокаине Зеленский рассмеялся.

Конечно, нет. Ни за что ответил он

В мае бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в беседе с журналистом Такером Карлсоном рассказала, что перед интервью Зеленский всегда уходил в ванную комнату, а возвращался оттуда "другим человеком". Она уточнила, что лично никогда не видела употребления Зеленским наркотиков, но многие люди ей об этом рассказывали.

Ранее американский журналист Такер Карлсон высказывал мнение, что Зеленский выглядит как человек под действием сильных наркотиков. По его словам, он представляет собой человека, "с которым явно что-то не так".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Зеленский не предоставил доказательств отсутствия у себя наркозависимости.