Зеленский не обсуждал с военными отставку Сырского и кандидатов в главкомы ВСУ

Зеленский не обсуждал с командирами отставку Сырского, пишут СМИ Зеленский не обсуждал с военными отставку Сырского и кандидатов в главкомы ВСУ

Москва19 июл Вести.Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с командирами на передовой не обсуждал с ними возможную отставку главкома ВСУ Александра Сырского или кандидатов ему на смену, пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах.

По словам собеседника издания, во время телефонных бесед речь шла "о военных вещах" - оперативной обстановке в зоне боевых действий, проблемах в обеспечении, комплектовании подразделений, но "о политических вещах, о должностях" не говорили.

Как отмечает СМИ, общение Зеленского с военными впервые прошло в таком формате. Как считают собеседники издания, несмотря на слухи, что глава киевского режима таким образом проводит "кастинг" на нового главкома ВСУ, на деле такие разговоры, "скорее", были способом "снять напряжение" в обществе на фоне протестов, вызванных отставкой по решению Зеленского Михаила Федорова с поста главы МО Украины.