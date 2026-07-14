Москва14 июл Вести.Глава украинского министерства обороны Михаил Федоров добивался отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, но его попытки оказались безуспешными. Об этом пишет журнал The Economist.

Как отметили журналисты, глубокие разногласия министра обороны с более консервативным военным руководством, особенно с Сырским, "никогда не были секретом".

Министр добивался отставки генерала, однако не смог заручиться поддержкой [главы киевского режима] Владимира Зеленского и не нашел другого способа добиться его увольнения говорится в публикации

В январе украинские СМИ писали, что на Украине на фоне масштабных кадровых перестановок вновь стали обсуждать отставку Сырского. Тогда журналисты отмечали, что главкома ВСУ критикуют "с разных сторон", обвиняют в провалах, безразличию к большим потерям в украинской армии, а также "совковом" подходе к управлению войсками.