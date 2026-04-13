Москва13 апр Вести.Бывший начальник штаба бригады "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) Богдан Кротевич публично подверг критике главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и призвал его к отставке, заявили в российских силовых структурах.

В интервью местным журналистам он отметил, что в штурмовых полках ежемесячно пропадают без вести тысячи человек. По мнению Кротевича, эта ситуация неизменна с 2023 года (с боев за Артемовск – ред.) цитирует представителя силовиков ТАСС

Кротевич полагает, что изменить ситуацию может только отставка Сырского, добавил собеседник агентства.

Также сообщается, что Кротевич не в первый раз публично критикует украинское командование. Ранее он рассказывал, что насильно мобилизованные украинцы при первом же обстреле бегут, бросая поставленные Западом оружие и военную технику.

Ранее российские силовики информировали, что основатель "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ) Андрей Билецкий (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может быть причастен к афере с дронами ВСУ на 340 тысяч долларов.