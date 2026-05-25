Эксперт о разгроме ВСУ на рубцовском направлении: мы заранее знали, как они идут Эксперт Кнутов раскрыл детали разгрома ВСУ на рубцовском направлении

Москва25 мая Вести.Основатель украинской террористической организации "Азов" (запрещена в РФ), а ныне командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предпринял попытку застать врасплох ВС РФ на рубцовском направлении, но российская армия заранее знала о планах ВСУ. Подробности рассказал ИС "Вести" военный эксперт Юрий Кнутов.

22 мая была предпринята попытка 3-го армейского корпуса ВСУ атаковать российские войска. Она завершилась значительными потерями для противника. В течение 40 минут были ликвидированы свыше 80 военнослужащих и 15 натовских единиц бронетехники.

По словам Кнутова, Вооруженные силы России заранее провели разведку и выяснили, как движется колонна ВСУ.

Мы заранее вели эту колонну - то есть мы знали, как она движется. Мы по ней не работали долгое время, до того момента, когда превратились в цель, по которой уже никогда не промахнешься. И, собственно говоря, там включилась в работу наша артиллерия 152-мм, включились наши дроны, и практически обычным военнослужащим даже и стрелять не пришлось сказал эксперт

Собеседник обратил внимание на слаженные действия ВС РФ.

Это и разведка, и войска беспилотных систем, и артиллерия, это и пехота, которая была готова к отражению какого-то количества украинских военнослужащих, которые бы попытались прорваться. Действовали все как часы… И поэтому результат был, конечно, на нашей стороне, и победа была на нашей стороне отметил Кнутов

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. По его словам, также ведется продвижение российских военных в направлении пунктов Святогорск и Богородичное.