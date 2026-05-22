На рубцовском направлении уничтожены до роты боевиков "Азова" и техника НАТО

Москва22 мая Вести.На рубцовском направлении уничтожены до роты боевиков группировки "Азов" (признана террористической и запрещена в РФ) и 15 единиц натовской техники. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) вылазка наступающих групп ВСУ закончилась их полным истреблением.

Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков сказал он

По данным силовиков, выживших среди боевиков не осталось. За то же время российские бойцы уничтожили 15 единиц техники производства стран НАТО. Среди них – "Страйкеры", "Козаки", "МаксПро" и "Патриа".

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие начали наносить надпись "За Старобельск" на снаряды и беспилотники. Орудия ударили по позициям ВСУ на разных направлениях.