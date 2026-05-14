Бойцы "Запада" уничтожили за сутки 53 пункта управления БПЛА ВСУ

Москва14 мая Вести.Российская группировка войск "Запад" уничтожила за прошедшие сутки 53 пункта управления беспилотной авиацией (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Запада" Леонид Шаров в видеоролике от Минобороны.

Расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 20 БПЛА самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптера противника отметил Шаров

Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 11 наземных робототехнических комплексов ВСУ.