Москва14 маяВести.Российская группировка войск "Запад" уничтожила за прошедшие сутки 53 пункта управления беспилотной авиацией (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Запада" Леонид Шаров в видеоролике от Минобороны.
Расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 20 БПЛА самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптера противникаотметил Шаров
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 11 наземных робототехнических комплексов ВСУ.