Москва29 апрВести.Российские группировки войск "Запад", "Восток" и "Север" уничтожили за последние сутки 82 пункта управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.
Вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА и 11 наземных робототехнических комплексовзаявил начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма в видеоролике от Минобороны
По словам представителя группировки "Восток" Михаила Герасимова, за сутки уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и 29 пунктов управления БПЛА ВСУ.
Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены девять антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса, поражены 20 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбит 21 беспилотникзаявил начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев
Представитель группировки войск "Север" Василий Межевых заявил об уничтожении 11 пунктов управления БПЛА, восьми дронов и 14 тяжелых боевых октокоптеров R-18 ВСУ.