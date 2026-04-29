Бойцы "Севера", "Запада" и "Востока" поразили за сутки 82 пункта управления Б

Бойцы "Запада", "Севера" и "Востока" уничтожили 82 пункта управления БПЛА ВСУ Бойцы "Севера", "Запада" и "Востока" поразили за сутки 82 пункта управления Б

Москва29 апр Вести.Российские группировки войск "Запад", "Восток" и "Север" уничтожили за последние сутки 82 пункта управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.

Вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА и 11 наземных робототехнических комплексов заявил начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма в видеоролике от Минобороны

По словам представителя группировки "Восток" Михаила Герасимова, за сутки уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и 29 пунктов управления БПЛА ВСУ.

Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены девять антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса, поражены 20 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбит 21 беспилотник заявил начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев

Представитель группировки войск "Север" Василий Межевых заявил об уничтожении 11 пунктов управления БПЛА, восьми дронов и 14 тяжелых боевых октокоптеров R-18 ВСУ.