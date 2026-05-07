Группировка "Запад" уничтожила за сутки 74 тяжелых квадрокоптера ВСУ Бойцы "Запада" уничтожила за сутки 74 тяжелых украинских квадрокоптера

Москва7 мая Вести.Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки 74 тяжелых боевых квадрокоптера Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма в видеоролике от Минобороны.

Сбиты также 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, реактивный снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и семь барражирующих авиационных боеприпасов противника отметил Бигма

Кроме того, уничтожены 44 пункта управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink, 16 наземных робототехнических комплексов и пять станций радиоэлектронной борьбы.