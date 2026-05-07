Москва7 маяВести.Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки 74 тяжелых боевых квадрокоптера Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма в видеоролике от Минобороны.
Сбиты также 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, реактивный снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и семь барражирующих авиационных боеприпасов противникаотметил Бигма
Кроме того, уничтожены 44 пункта управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink, 16 наземных робототехнических комплексов и пять станций радиоэлектронной борьбы.