Москва6 июн Вести.Лейтенант сил специальных операций (ССО) Украины, подвергавший критике главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского, убит при невыясненных обстоятельствах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о военном с позывным Ветер, который работал адвокатом и боролся с коррупцией в Службе безопасности Украины (СБУ).

Был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений. Сами украинские националисты уверены, что он был ликвидирован военной контрразведкой СБУ за постоянную критику главкома Сырского сказал представитель силовых структур РФ

Ранее стало известно, что на Украине разворачивается публичное противостояние между Сырским и главой украинского министерства обороны Михаилом Федоровым. Как сообщалось, причиной разногласий стал вопрос контроля над закупками вооружений.