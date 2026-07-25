При ударе под Киевом погиб связанный с СБУ полковник Сиренко

Под Киевом погиб связанный со спецслужбами полковник Сиренко При ударе под Киевом погиб связанный с СБУ полковник Сиренко

Москва25 июл Вести.Во время удара по военной выставке под Киевом погиб сотрудник спецслужб, полковник Эдуард Сиренко. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Знакомые Сиренко указывают, что он был связан со Службой безопасности и военной разведкой. По данным из открытых источников, ранее он руководил управлением Центра специальных операций СБУ, а также проходил службу в Ираке.

В 2018 году Сиренко задержали по делу о создании организованной преступной группы и вымогательстве. Судебное разбирательство продолжалось до 2022.

Удар по полигону был нанесен в пятницу. На объекте, расположенном в пригороде Киева, демонстрировали беспилотники, которые, как утверждается, применялись для нанесения ударов по российским гражданским объектам. На полигоне присутствовали представители украинской оборонной индустрии.