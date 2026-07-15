Поддубный сообщил о ликвидации офицера СБУ, который участвовал в АТО в Донбассе

Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности СБУ Поддубный сообщил о ликвидации офицера СБУ, который участвовал в АТО в Донбассе

Москва15 июл Вести.В Павлограде Днепропетровской области был ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ), майор Владислав Письменный. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, Письменный участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО) Киева в Донбассе.

Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины, майор Владислав Письменный. Письменный окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации, участвовал в так называемой АТО на Донбассе. В 2022 году был призван в ряды ВСУ. Место ликвидации – Павлоград Днепропетровской области написал Поддубный в MAX

Ранее военкор сообщил, что Украина и Европейский союз выстраивают устойчивые логистические цепочки, которые позволят ВСУ масштабировать выпуск новых беспилотников.