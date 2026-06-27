Москва27 июн Вести.Бойцы ВС РФ ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) офицера 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Сообщается об уничтожении российскими войсками грузинского наемника Георгия Дамении, а также офицера 6-го полка "Рейнджер" ССО Павла Антоненко сообщил собеседник агентства

По данным силовиков, в 2025 году подразделение ВСУ "Рейнджеры" предприняло попытку выбить российские силы с позиций у населенного пункта Юнаковка в Сумской области. В ходе боестолкновения группировка "Север" нанесла противнику поражение, и "рейнджеров" передислоцировали в тыловые районы.

Также стало известно, что в Черниговской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) комплектуют сводные боевые группы территориальной обороны из мобилизованных, которые даже не прошли базовую военную подготовку.