Москва7 июл Вести.Элитный батальон беспилотных систем (БПС) "Черный сокол" Вооруженных сил Украины (ВСУ) де-факто потерял боеспособность в Сумской области благодаря успешным боевым операциям группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) "Север".

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации источника, 238-й отдельный батальон БПС "Черные соколы", входящий в состав 8-го корпуса десантно-штурмовых войск, был разгромлен в районе села Большая Рыбица.

Собеседник агентства отметил, что о значительных потерях среди личного состава сообщил один из офицеров украинского батальона.

В частности, выехавший за пределы расположения батальона под предлогом участия в похоронах националистов командир роты Владимир Шевченко в соцсетях написал о неудовлетворительном положении дел в батальоне, продолжил источник агентства.

Шевченко указал на то, что подразделение комплектуется украинцами с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами, что негативно отражается на боеспособности батальона.

В конце июня стало известно о больших потерях среди личного состава 1-го батальона львовской 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области.