ТАСС: в Запорожской области уничтожили двух офицеров сил спецопераций Украины ТАСС: на Запорожье ликвидировали 2 офицеров сил спецопераций Украины

Москва20 июн Вести.Офицеры так называемых сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы в Запорожской области.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о майоре Сергее Ушаке и лейтенанте Сергее Хоменко.

По предварительным данным, украинские офицеры погибли в результате точного удара беспилотников "Герань" по месту дислокации их подразделения. Основной целью атаки было уничтожение личного состава данного формирования.

6 июня представители силовых структур сообщили о гибели лейтенанта сил спецопераций Украины, который критиковал главнокомандующего украинской армией Александра Сырского.