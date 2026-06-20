Москва20 июнВести.Офицеры так называемых сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы в Запорожской области.
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о майоре Сергее Ушаке и лейтенанте Сергее Хоменко.
По предварительным данным, украинские офицеры погибли в результате точного удара беспилотников "Герань" по месту дислокации их подразделения. Основной целью атаки было уничтожение личного состава данного формирования.
6 июня представители силовых структур сообщили о гибели лейтенанта сил спецопераций Украины, который критиковал главнокомандующего украинской армией Александра Сырского.