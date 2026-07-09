Командир батальона БПЛА ВСУ "Ястребы" ликвидирован в Запорожье Комбат украинской бригады БПЛА "Ястребы" ликвидирован в Запорожской области

Москва9 июл Вести.В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Ястребы" майор Виктор Томашевский. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411 ОБрБпС "Ястребы" майор Томашевский Виктор, уроженец Киева говорится в сообщении

Отмечается, что это подразделение активно участвовало во вторжении украинской армии в Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили крупную группу боевиков отдельной бригады БПЛА ВСУ "Ахиллес" возле населенного пункта Красный Колодец в районе Орехова Запорожской области.