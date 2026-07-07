Москва7 июл Вести.Российские военные уничтожили крупную группу отдельной бригады БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Ахиллес" недалеко от населенного пункта Красный колодец в районе Орехова в Запорожской области, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В районе Красного колодца в Запорожской области несколькими ударами ФАБ уничтожили крупную группу военнослужащих 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес". Речь идет о большом количестве расчетов БПЛА рассказали агентству в силовых структурах

Уточняется, что вместе с личным составом также уничтожили оборудование, в том числе ретрансляторы.

Ранее стало известно, что ВСУ сохраняют пехотные подразделения, но упор делают на операторов БПЛА.