Москва1 июлВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в зоне специальной военной операции 602 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Кроме того, в сообщении указывается, что система ПВО также уничтожила семь управляемых авиабомб и оперативно-тактическую ракету большой дальности.
В МО РФ также сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль Украинское. Населенный пункт находится в Харьковской области и теперь освобожден.