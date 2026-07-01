Средства ПВО ликвидировали 602 БПЛА в зоне СВО, сообщили в МО РФ Минобороны РФ: средства ПВО сбили 602 вражеских беспилотника

Москва1 июл Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в зоне специальной военной операции 602 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Кроме того, в сообщении указывается, что система ПВО также уничтожила семь управляемых авиабомб и оперативно-тактическую ракету большой дальности.

В МО РФ также сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль Украинское. Населенный пункт находится в Харьковской области и теперь освобожден.