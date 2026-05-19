Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 5 авиабомб и 651 беспилотник ВСУ

Москва19 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 651 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, речь идет о БПЛА самолетного типа.

Кроме того, по информации Минобороны, ПВО в течение суток ликвидировала пять украинских управляемых авиационных бомб.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области.