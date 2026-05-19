Москва19 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 651 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны России.
По данным ведомства, речь идет о БПЛА самолетного типа.
Кроме того, по информации Минобороны, ПВО в течение суток ликвидировала пять украинских управляемых авиационных бомб.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области.