Средства ПВО сбили 453 беспилотника ВСУ, сообщили в МО РФ Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 453 дрона ВСУ и 2 ракеты "Фламинго"

Москва15 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 453 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что помимо дронов противника были также поражены 10 управляемых авиационных бомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Кроме того, ПВО ликвидировала две украинские крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго".

В оборонном ведомстве ранее сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.