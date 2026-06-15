Москва15 июнВести.Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 453 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что помимо дронов противника были также поражены 10 управляемых авиационных бомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.
Кроме того, ПВО ликвидировала две украинские крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго".
В оборонном ведомстве ранее сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.