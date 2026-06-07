Несколько расчетов элитных "Скифских грифонов" ВСУ уничтожены под Запорожьем "Скифские грифоны" ВСУ уничтожены на запорожском направлении

Москва7 июн Вести.Несколько расчетов элитного подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скифские грифоны" уничтожено ударами российских фугасных авиабомб (ФАБ) на запорожском направлении, заявил источник ТАСС.

"Скифские грифоны", несколько расчетов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении приводит ТАСС слова источника

Вместе с расчетами уничтожено и все спецоборудование ВСУ, уточнил источник.

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил о том, что российские подразделения уничтожили две украинские установки ЗРК "Бук" в пригороде Запорожья и нанесли удар по предприятию в самом городе. Поддубный обратил внимание на то, что враг теряет и без того дефицитные средства ПВО.