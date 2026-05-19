В Днепропетровской области уничтожена часть спецподразделения СБУ, пишут СМИ ТАСС: на Днепропетровщине ликвидирована часть спецподразделения СБУ "Альфа"

Москва19 мая Вести.В Днепропетровской области уничтожена часть спецподразделения беспилотных систем Службы безопасности Украины (СБУ) "Альфа". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации российских силовиков, удар по дроноводам нанесен в населенном пункте Шевченковское.

ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения БПЛА СБУ "Альфа" сказали агентству

Уточняется, что некоторые боевики погибли на месте, еще часть - спустя время из-за отсутствия помощи со стороны сослуживцев.

Ранее стало известно, что две группы темнокожих наемников, воюющих на стороне украинской армии, и две БМП Bradley производства США уничтожены под Новопавловкой при попытке прорваться в тыл российских подразделений.