Москва15 мая Вести.Две группы темнокожих наемников и две БМП "Брэдли" производства США уничтожены под Новопавловкой при попытке прорваться в тыл российских подразделений, заявил военнослужащий с позывным Снег в интервью ТАСС.

Противник пытался высадить десант в наш тыл. То есть он поехал на двух "Брэдли", оттуда высадились, так сказать, иностранцы темнокожие. Мы их, соответственно, поразили. И когда техника стала уезжать, так же поразили уже "Брэдли", две штуки приводит ТАСС слова Снега

На каждой БМП передвигались, как минимум, семь человек десанта.