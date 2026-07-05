Командир дивизии сообщил, что сегодня из себя представляют подразделения ВСУ

ВСУ сохраняют пехотные подразделения, но упор делают на операторов БПЛА Командир дивизии сообщил, что сегодня из себя представляют подразделения ВСУ

Москва5 июл Вести.Вооруженные силы Украины продолжают использовать пехотные подразделения, однако основной упор делают на применение беспилотных летательных аппаратов. Об этом командир мотострелковой дивизии гвардии полковник Роман Шкроба сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Есть пехота, есть подразделения территориальной обороны, есть пограничные подразделения Украины. Но у них упор сейчас на расчеты беспилотных систем, на удержание территории и не допускать продвижение наших штурмовых групп рассказал Шкроба

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим относится к своим военнослужащим, как к расходному материалу. Так в ведомстве прокомментировали отказ Украины возвращать тела своих военных, которые погибли в городе Константиновка.