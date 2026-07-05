Москва5 июлВести.Вооруженные силы Украины продолжают использовать пехотные подразделения, однако основной упор делают на применение беспилотных летательных аппаратов. Об этом командир мотострелковой дивизии гвардии полковник Роман Шкроба сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Есть пехота, есть подразделения территориальной обороны, есть пограничные подразделения Украины. Но у них упор сейчас на расчеты беспилотных систем, на удержание территории и не допускать продвижение наших штурмовых группрассказал Шкроба
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим относится к своим военнослужащим, как к расходному материалу. Так в ведомстве прокомментировали отказ Украины возвращать тела своих военных, которые погибли в городе Константиновка.