Полковник ВСУ: 170 экипажей ПВО за год не сбили ни одного российского дрона

В ВСУ признали провал созданных для борьбы с БПЛА подразделений Полковник ВСУ: 170 экипажей ПВО за год не сбили ни одного российского дрона

Москва30 апр Вести.На Украине 170 экипажей противовоздушной обороны, специально сформированных для уничтожения беспилотников, за минувший год не сбили ни одного дрона. Об этом со ссылкой на заместителя командующего по развитию малой ПВО, полковника Павла Елизарова сообщило издание "Страна.ua".

Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать заявил Елизаров

По словам полковника, проблема носит системный характер. В одном из регионов из 28 экипажей 24 за весь год не поразили ни одной воздушной цели. Анализ более 300 экипажей Воздушных сил показал, что лишь 66 из них смогли уничтожить более 10 беспилотников, тогда как 170 подразделений не имеют на счету ни одного сбитого аппарата.

Елизаров подчеркнул, что ключевой вопрос состоит не в дефиците личного состава, а в качестве его подготовки и в организации работы. По его оценке, Украина сегодня серьезно уступает в сфере беспилотников, поскольку "момент для стабилизации ситуации" был упущен.

Ранее, в марте, тот же представитель Воздушных сил ВСУ признавал, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом всех беспилотников из-за значительной площади страны.

В феврале западные СМИ писали о том, как российские беспилотники уничтожили украинский завод по производству дронов. Его строительство обошлось в 35 миллионов долларов.