Москва11 маяВести.Российские военнослужащие за сутки уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.
При этом, уточнили в оборонном ведомстве, российская армия в рамках соблюдения объявленного перемирия не наносила удары с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов и ракет.