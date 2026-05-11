Минобороны РФ: за сутки в зоне СВО уничтожено 85 украинских беспилотников

Москва11 мая Вести.Российские военнослужащие за сутки уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

При этом, уточнили в оборонном ведомстве, российская армия в рамках соблюдения объявленного перемирия не наносила удары с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов и ракет.