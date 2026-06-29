Москва29 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили в зоне специальной военной операции 415 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были самолетного типа. Кроме того, противник потерял 12 авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над Богодаровкой. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток".

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о смене ситуации с защитой от БПЛА. По его словам, обстановка меняется каждые несколько месяцев.