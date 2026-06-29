Москва29 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили в зоне специальной военной операции 415 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были самолетного типа. Кроме того, противник потерял 12 авиабомб.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над Богодаровкой. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток".
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о смене ситуации с защитой от БПЛА. По его словам, обстановка меняется каждые несколько месяцев.