Средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА за 12 часов МО: средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за 12 часов

Москва25 мая Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. говорится в сообщении

Уточняется, что дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 25 мая, средства ПВО уничтожили 173 беспилотника ВСУ над российскими регионами.