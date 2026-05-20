МО РФ: ПВО за шесть часов сбила 12 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

Москва20 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны с 14.00 до 20.00 мск сбили 12 украинских БПЛА самолетного типа над шестью регионами страны, включая Новгородской область и Краснодарский край, сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что беспилотники ВСУ также были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями.

Ранее ведомство информировало, что с 9.00 до 14.00 ПВО России перехватила 94 украинских дрона над субъектами страны, в том числе Смоленскую и Тульскую области.