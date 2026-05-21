ПВО РФ за восемь часов сбила 196 дронов ВСУ над 12 регионами и Каспийским морем

196 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ с 7.00 до 15.00 мск ПВО РФ за восемь часов сбила 196 дронов ВСУ над 12 регионами и Каспийским морем

Москва21 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 7.00 до 15.00 мск сбили 196 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Московский, Псковскую и Тверскую области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении министерства говорится, что украинские дроны также сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями и акваторией Каспийского моря.

Ранее МО РФ информировало, что в течение ночи средства ПВО уничтожили 121 БПЛА ВСУ над Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также Калмыкией, Крымом и над Каспийским морем.