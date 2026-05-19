Москва19 маяВести.Операторы БПЛА уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ на южном направлении Запорожской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
В ходе воздушной разведки российские военнослужащие обнаружили вражескую позицию расчета БПЛА, оборудованную в лесополосе, а после получения точных координат нанесли удары по цели.
В результате … ликвидирован оборудованный блиндаж расчета БПЛА ВСУ, где укрывался личный составнаписал Балицкий в своем канале в мессенджере MAX
Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и полное уничтожение вражеской цели.