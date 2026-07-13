ТАСС: командир ВСУ пытался скрыть уничтожение своих расчетов БПЛА под Харьковом

На харьковском направлении уничтожены командиры расчетов БПЛА ВСУ ТАСС: командир ВСУ пытался скрыть уничтожение своих расчетов БПЛА под Харьковом

Москва13 июл Вести.Командиры расчетов БПЛА Вооруженных сил Украины были уничтожены в Харьковской области, командир полка пытался скрыть этот факт. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, в результате удара были ликвидированы командир взвода ударных БПЛА 430-го полка беспилотных систем ВСУ старший лейтенант Роман Базавлук и замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й отдельной бригады теробороны Андрей Притюпа.

Командир 430-го полка беспилотных систем Евгений Ткаченко не только пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов, но и приказал обналичить все деньги с карточек подчиненного личного состава добавил он

Ранее стало известно, что на купянском направлении были уничтожены два колумбийских наемника, воевавших на стороне украинской армии.