В зоне СВО ликвидированы два высокопоставленных украинских офицера ВС РФ ликвидировали замначальника корпуса ВСУ и офицера ГУР

Москва3 июл Вести.В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидированы два высокопоставленных украинских офицера. В российских силовых структурах рассказали ТАСС о ликвидации замначальника 11-го армейского корпуса (АК) ВСУ полковника Александра Желтова у Запорожья и майора Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Поляка на херсонском направлении.

Представители российских силовых структур приводят личные данные украинских офицеров.

В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич (08.07.1977 г. р.), занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья передало агентство

Майор ГУР Борис Иванович Поляк был ликвидирован 1 июля на херсонском направлении.

30 августа 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Херсон и правобережную часть области временно контролирует Киев. Россия контролирует 80% территории Запорожской области.

Ранее на Украине погиб командир 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владимир Кононников. По некоторым данным он готовил на Украине силовой захват власти.