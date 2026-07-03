ВС РФ нанесли удар по элитной бригаде охраны Генштаба украинской армии МО: ВС РФ нанесли удар по элитной бригаде охраны Генштаба украинской армии

Москва3 июл Вести.Российские войска нанесли удар по элитной бригаде охраны Генштаба Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Это следует из сводки Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, данная бригада была обнаружена в районе действия группировки войск "Запад" ВС РФ. При этом не уточняется, какое было задействовано вооружение при нанесении удара.

За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны говорится в сообщении Минобороны

В министерстве также сообщили, что ВС РФ за неделю с 27 июня по 3 июля 2026 года освободили 11 населенных пунктов.