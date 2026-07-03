ВС РФ освободили за неделю 11 населенных пунктов, сообщили в МО Минобороны: российские войска освободили за неделю 11 населенных пунктов

Москва3 июл Вести.За неделю с 27 июня по 3 июля 2026 года подразделения Вооруженных сил Российской Федерации освободили 11 населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны России.

В сводке оборонного ведомства указано, что за минувшие сутки была освобождена Александровка в Днепропетровской области.

Также подразделения ВС РФ на неделе установили контроль над Украинским, Малиновкой, Пискуновкой, Новоскелеватовом, Писанцами, Богодаровкой, Новоселовкой, Ровным, Лесным и Копанями.

В министерстве уточнили, что Александровку в Днепропетровской области освободили бойцы подразделений группы войск "Восток" ВС РФ.