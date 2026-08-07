Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов

ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов

Москва7 авг Вести.В течение минувшей недели Вооруженные силы (ВС РФ) взяли под контроль восемь населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации за 7 августа.

На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Белый Колодезь, Устиновка и Бакшеевка Харьковской области, Рыжевка Сумской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области говорится в сообщении

В материале ведомства также сказано, что в течение недели подразделения группировки войск "Запад" установили контроль над Ольговкой в Харьковской области, а подразделения группировки войск "Восток" – над населенными пунктами Любицкое и Зарница Запорожской области.

6 августа в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны России за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 281 дрон ВСУ.