ВС РФ установили контроль над 4 населенными пунктами в Харьковской области Минобороны: ВС РФ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области

Москва4 июл Вести.Российские войска установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что населенные пункты освобождены благодаря решительным действиям ВС РФ.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции говорится в сообщении

Также российские военные нанесли поражение боевиках и технике трех бригад ВСУ у населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.