Москва4 июлВести.Российские войска установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что населенные пункты освобождены благодаря решительным действиям ВС РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позицииговорится в сообщении
Также российские военные нанесли поражение боевиках и технике трех бригад ВСУ у населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.