Путин: идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях

Путин рассказал о создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях Путин: идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях

Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях ведется в плановом порядке.

Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пункта уточнил Песков

Ранее Путин провел совещание в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск​​ в зоне специальной военной операции (СВО) и поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач.

Подводя итоги совещания, президент заявил, что зона безопасности будет расширяться по мере того, как противник продолжит атаковать объекты инфраструктуры на российской территории.

В апреле 2026 года Путин говорил, что Россия будет продолжать формирование зоны безопасности на Украине до тех пока, пока не устранит угрозу для своих приграничных регионов.