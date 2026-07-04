Москва4 июлВести.Президент России Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях ведется в плановом порядке.
Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пунктауточнил Песков
Ранее Путин провел совещание в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) и поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач.
Подводя итоги совещания, президент заявил, что зона безопасности будет расширяться по мере того, как противник продолжит атаковать объекты инфраструктуры на российской территории.
В апреле 2026 года Путин говорил, что Россия будет продолжать формирование зоны безопасности на Украине до тех пока, пока не устранит угрозу для своих приграничных регионов.