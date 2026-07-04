Медведев назвал территории, где пройдет новая полоса безопасности на Украине

Медведев назвал, где на Украине пройдет новая полоса безопасности Медведев назвал территории, где пройдет новая полоса безопасности на Украине

Москва4 июл Вести.Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Комментируя освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике, политик отметил, что это является важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей специальной военной операции.

Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей написал Медведев

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с российскими военнослужащими заявил, что чем больше украинские войска будут бить по объектам российской инфраструктуры, тем больше РФ придется делать зону безопасности.