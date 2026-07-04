Москва4 июлВести.Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.
Комментируя освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике, политик отметил, что это является важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей специальной военной операции.
Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областейнаписал Медведев
Ранее президент России Владимир Путин во время общения с российскими военнослужащими заявил, что чем больше украинские войска будут бить по объектам российской инфраструктуры, тем больше РФ придется делать зону безопасности.