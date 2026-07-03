Москва3 июл Вести.Освобождением населенного пункта Александровка в Днепропетровской области Вооруженные силы России расширили зону безопасности. Об этом заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В беседе с NEWS.ru он напомнил, что ВС РФ создают буферную зону на территории Днепропетровской области.

В чем важность освобождения села Александровка? Днепропетровская область - это буферная зона, которую мы расширяем, чтобы обезопасить новые территории, которые вошли в состав России объяснил Матвийчук

3 июля в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ освободили Александровку в Днепропетровской области.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска постепенно расширяют зону безопасности на сопредельной с Украиной территории. По словам главы государства, этот процесс будет продолжаться, пока не исчезнет угроза для приграничных регионов РФ.