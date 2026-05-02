Москва2 маяВести.Российская армия освободила Новоалександровку в Донецкой Народной Республике (ДНР), подготовив плацдарм для наступления на север, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
После освобождения Новоалександровки российские военнослужащие подготовили неплохой плацдарм для продвижения в северном направленииприводит ТАСС слова Марочко
Освобождению Новоалександровки предшествовал переход под контроль российских подразделений населенного пункта Гришино, уточнил эксперт.
Минобороны сообщило об освобождении Новоалександровки 30 апреля.