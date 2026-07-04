Эксперт Марочко заявил о старте разминирования Константиновки в ДНР

Марочко заявил о начале разминирования Константиновки Эксперт Марочко заявил о старте разминирования Константиновки в ДНР

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) России начали разминирование освобожденной накануне Константиновки в Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, украинские военнослужащие оставили после себя множество растяжек – пусковых механизмов, которые устанавливаются с целью подрыва при наступлении.

Наши военнослужащие проводят уже разминирование … в Константиновке заявил Марочко

Аналитик пояснил, что на разминирование местности понадобится некоторое время.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории ДНР. Благодаря этому, у российской армии открылся путь на город Славянск.