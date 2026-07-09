Москва9 июл Вести.Разминирование Константиновки требует колоссальной работы.

Об этом заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал, что сейчас военнослужащие РФ используют как роботизированные комплексы, так и различные средства для того, чтобы разминировать населенный пункт, потому что боевики ВСУ оставили там массу "сюрпризов".

Естественно, для того чтобы обезопасить мирных граждан, нужно проделать колоссальнейшую работу. Также не следует забывать, что это зона активных боевых действий, где есть огромнейшее количество не разорвавшихся боеприпасов и, естественно, наши инженерные войска сейчас купируют все эти угрозы объяснил Марочко

3 июля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. При этом в ходе отступления подразделения боевики ВСУ бросили до нескольких сотен тел своих погибших сослуживцев. Киев отказался от предложения Москвы по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в Константиновке.